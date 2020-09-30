Воронежские мошенники похищали деньги у курских пенсионерок

У одной пенсионерки злоумышленники похитили 22 тысячи рублей, другая лишилась 50 тысяч Фото: Из архива "КП"

Курские полицейские установили подозреваемых в мошенничестве, совершенном путем подлома купюр. Супружеская пара прибыла в Курск из Воронежской области на несколько дней специально для совершения преступлений. Супруги тщательно выбирали потерпевших и подходили к ним только когда были уверены, что у курян при себе имеется крупная сумма наличными.

В числе потерпевших две курские пенсионерки 88 и 79 лет. Сначала к пострадавшим подходила женщина, сообщала, что нашла на улице крупную сумму и просила помочь пересчитать деньги. Затем появлялся мужчина и заявлял, что деньги принадлежат ему, а курянки уже успели часть украсть.

Он требовал показать всю наличность, имеющуюся у пенсионерок, пересчитывал, одновременно «подламывая» часть купюр, и похищал их. Пропажу средств обе потерпевшие обнаружили дома. У одной пенсионерки злоумышленники похитили 22 тысячи рублей, другая лишилась 50 тысяч.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и транспорт, на котором они передвигались. Также стало известно, что аналогичные хищения супружеская пара совершила на территории нескольких регионов. Во взаимодействии с коллегами из соседних областей фигурантов задержали в Липецке.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас его передали в суд для рассмотрения по существу.