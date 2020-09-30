В Курске задержали двух юных «закладчиков»

Парней подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств Фото: Из архива "КП"

Сеймский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего курянина и его 16-летнего знакомого. Парней подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

9 сентября 2020 года вечером у одного из домов, расположенных на проспекте Ленинского Комсомола в Курске сотрудники полиции задержали подозреваемых. При личном досмотре у одного из парней был обнаружен 61 сверток с наркотиками, общей массой 36,66 грамм.

Запрещенные вещества молодые люди хотели сбыть через тайники-закладки на территории Курска и Курской области.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.