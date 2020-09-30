В Курске появится скейт-парк

В городе строится все больше спортивных объектов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказали в управлении молодежной политики, физической культуры и спорта, в прошлом году по инициативе центра «Гелиос» была сформирована заявка на участие в программе «Народный бюджет - 2020» на строительство скейтпарка на прилегающей территории.

Заявка прошла конкурсный отбор и был разработан проект.

Площадь объекта составит 600 кв.м. на нем будут установлены все снаряды, необходимые для катания райдеров, роллеров и bmх-серов всех возрастов, а также для проведения городских соревнований по экстремальным видам спорта.

Стоит отметить, что пространство разделено на три зоны:стрит-зона(имитациягородскои среды), флэт- зона, предусматривающая большое количество свободного от фигур пространства для тренировки начинающих спортсменов, а также двухуровневая мини рампа. Сделано это для удобств самих спортсменов.

На сегодняшний день, подрядчиком, определенным по итогам аукциона, заказаны снаряды для катания, производится подготовка площадки для укладки асфальтового покрытия.

Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 15 ноября.