Курян приглашают на литературно-поэтический вернисаж

Мероприятие пройдет в Центральной городской библиотеке Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 октября в 14.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова в рамках Декады пожилого человека состоится литературно-поэтический вернисаж «С любовью каждая строка».

В этот праздничный день для всех присутствующих прозвучат поэтические и музыкальные поздравления в исполнении талантливой молодежи и известных курских литераторов Курска. Представители старшего поколения поделятся опытом прожитых лет, поведают интересные истории из жизни, расскажут о любимых книгах, познакомят со своими увлечениями и хобби.

Участников праздника ожидают увлекательные музыкальные конкурсы и литературные викторины.

Книжно-иллюстративная экспозиция «Мудрой осени счастливые мгновения…» познакомит с лучшими классическими произведениями из фонда Централизованной системы библиотек Курска.