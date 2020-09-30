Курянка лишилась 120 тысяч рублей, поверив мошенникам

Мошенников разыскивают Фото: Из архива КП.

Жертвой самого распространенного дистанционного мошенничества стала 22-летняя курянка. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с ее банковского счета. На этом уже надо было прекратить разговор и положить трубку. Однако девушка выполнила все инструкции мошенников, продиктовала номер карты, коды из СМС-сообщений. Откровенность стоила девушке 120 тысяч рублей.

Аналогичным способом 60 тысяч рублей с карты лишилась 71-летняя пенсионерка из Поныровского района.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, начаты розыскные действия, сказали в полиции.

Полиция призывает граждан к бдительности и осторожности. Необходимо осознавать, что сотрудники банков не звонят держателям карт, чтобы сообщить тем о несанкционированных списаниях, и не просят диктовать секретные коды из банковских СМС.