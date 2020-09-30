Под Курском проходят сборы военно-патриотических клубов

В регионе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию Фото: Светлана ВОЛКОВА

На полигоне «Постоялые дворы» открылись областные сборы военно-патриотических клубов и допризывной молодежи Курской области памяти Героя Российской Федерации Сергея Костина.

В сборах принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Это курсанты военно-патриотических клубов, учебных и спортивных организаций, учащиеся кадетских классов, юнармейцы – всего 41 команда.

Программа областных сборов включает в себя соревнования по разборке-сборке АК-74 и пистолета ПМ, надеванию общевойскового защитного комплекса – плаща и комбинезона, стрельбе из пневматической винтовки и пневматического пистолета, медицинскую, строевую и тактическую подготовку, метание гранаты на точность, работу с прибором ДП-5В, радиообмен, проверку топографических знаний и упражнения на физическую подготовку.