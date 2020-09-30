За сутки коронавирус подтвердился у 52 курян

Кривая заболеваемости снова ползет вверх Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 30 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 8 108 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 52 за последние сутки. Всего выписано 6 753 пациента, в том числе 27 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 57 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего "новых" больных в Курске - 32, Солнцевском районе - пять и в Курчатовском - три.