МЧС предупредило курян об усилении ветра

Курян просят держаться подальше от шатких конструкций Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области до 21 часа 30 сентября будет переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 9-14, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура: - ночью 8-13º , днем 18-23º

Рекомендации при усилении ветра:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).