МЧС предупредило курян об усилении ветра

Курян просят держаться подальше от шатких конструкций
Фото: Светлана ВОЛКОВА
По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области до 21 часа 30 сентября будет переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 9-14, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура: - ночью 8-13º , днем 18-23º
Рекомендации при усилении ветра:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).