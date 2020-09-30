В Курске пройдет мастер-классе по технике бумажного моделирования.

Мероприятие пройдет в парке Героев Гражданской войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 сентября в 17.00 в парке Героев Гражданской войны Централизованная система библиотек города приглашает курян и гостей стать участниками тематической программы «#КурскЛитературный2020».

Для курян будет организована увлекательная интерактивная прогулка по литературным улицам города, в названиях которых увековечены имена выдающихся русских писателей. В настоящее время в Курске насчитывается 24 «литературных» улицы и переулка.

В исполнении известных курских литераторов и талантливой молодежи состоится художественное чтение.

Юные куряне примут участие в увлекательном мастер-классе по изготовлению «Литературной открытки» в технике бумажного моделирования.