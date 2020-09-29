В Курске в вечернее время будет ходить дополнительный транспорт

В Курске провели обследования пассажиропотока в вечернее время

В Курске провели обследования пассажиропотока в вечернее время, по результатам которых приняты решения добавить дежурные рейсы «пазиков» в направлениях поселка Северный, Волокно, Северо-Западный микрорайон, пр-т В. Клыкова.

Для осуществления контроля выполнения вечерних рейсов организовано взаимодействие департамента пассажирского транспорта с территориальным отделом автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области Юго-Западного МУГАДН ЦФО.

Также продолжается контроль за соблюдением масочного режима водителями пассажирского транспорта. В рамках очередных рейдов, которые прошли 25-29 сентября в отношении лиц, допустивших нарушения, составили почти 20 административных протоколов