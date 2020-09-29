В Курске прошел лыжероллерный марафон

После финиша всем участникам вручили памятные медали

Марафон завершил летний соревновательный сезон среди лыжников-гонщиков, где традиционно вместо лыж используются специальные лыжероллеры. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Брянска, Старого Оскола, Курска, Железногорска, Обояни, Льгова и Курчатова.

Теплая погода создала максимально комфортные условия для прохождения марафонской дистанции. Мужчины преодолели дистанцию в 50 км, женщины - 30 км, юноши - 15 км. На трассе были организованы пункты питания и помощь волонтеров.

После финиша всем участникам вручили памятные медали, а всех желающих накормили вкусной армейской кашей и напоили чаем. Победителей и призеров соревнований наградил президент Федерации лыжных гонок Курской области заслуженный мастер спорта России Алексей Петухов.