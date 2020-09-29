Пьяный курянин оскорбил двух полицейских

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Из архива "КП"

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего курянина. Мужчину подозревают в оскорблении представителя власти.

1 сентября 2020 года днем пьяный подозреваемый находился в продуктовом магазине, расположенном в деревне Анахино Октябрьского района. Не желая ехать в участок, он в присутствии посторонних лиц оскорбил двух сотрудников местного отделения полиции.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.