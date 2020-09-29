Курянин до смерти избил собутыльника

Суд назначил обвиняемому наказание в виде десяти лет лишения свободы Фото: Из архива "КП"

13 мая 2020 года днем 49-летний курянин со своим 55-летним знакомым находились в доме, расположенном в деревне Васильково Щигровского района. На почве личных неприязненных отношений между мужчинами произошел конфликт.

49-летний злоумышленник подошел к собутыльнику и ударил его кулаком по лицу, затем вытащил за ноги из дома на улицу, и стал избивать. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Щигровский следственный отдел СУ СК по Курской области собрал достаточно доказательств для вынесения судом обвинительного приговора. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде десяти лет лишения свободы в отбывании в колонии особого режима.