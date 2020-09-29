Церемония перезахоронения состоялась 25 сентября

В Железногорске перезахоронили останки советского летчика Николая Гулякина. Его штурмовик обнаружили поисковики отряда «Альбатрос» в Ленинградской области.

На войну солдат ушел в 1941 году. На фронте сражался в составе 211-го штурмового авиаполка. В 1942 году полк защищал подступы к Ленинграду, где в это время велись ожесточенные бои. 31 августа Николай Гулякин отправился на очередной боевой вылет, из которого не вернулся.

Родился погибший летчик в Орле, но сейчас его родственники проживают в Железногорске. Было принято решение похоронить летчика-героя рядом с другими членами его семьи в Курской области. Церемония перезахоронения состоялась 25 сентября.