Под Курском нашли минометную мину

Опасный боеприпас вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

29 сентября в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в селе Малеевка Льговского района. На место ЧП выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы Курской области и полиция.

Саперы изъяли ржавую минометную мину калибром 81 мм. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в Службу спасения – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.