Курянину суд дал десять лет колонии за расправу над человеком

Мужчина забил знакомого до смерти Фото: предоставлено пресс-службой

Суд вынес приговор 49-летнему курянину по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

13 мая днем пьяный мужчина был со своим 55-летним знакомым в доме, расположенном в деревне Васильково Щигровского района. Здесь на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. 49-летний курянин подошел к потерпевшему и ударил его кулаком в лицо. В результате мужчина упал на пол.

- Затем мужчина взял свою жертву за ноги и вытащил из дома на улицу, где стал избивать руками и ногами в грудь. От полученных травм потерпевший умер на месте, - рассказали в СК.

Суд дал мужчине десять лет колонии особого режима.