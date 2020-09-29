В Курской области растет число новых случаев коронавируса

Ситуация с заболеваемостью ухудшается Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 29 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 8 056 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 45 за последние сутки. Всего выписано 6 726 пациентов, в том числе 55 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 57 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего новых случаев в Курске -20, Солнцевском районе - шесть и во Льговском районе - три.