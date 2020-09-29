Курский ДК железнодорожников станет областным Дворцом культуры

В здании будут проходить фестивали и конкурсы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дом культуры железнодорожников передан в собственность Курской области. ОАО «Российские железные дороги» безвозмездно передали в собственность региона ДК железнодорожников и земельный участок в Театральном проезде.

Решением комитета по управлению имуществом Курской области ДК железнодорожников передан на праве оперативного управления Курскому областному Дому народного творчества, сообщили в администрации региона.

Теперь в этом здании будет располагаться областной Дворец культуры. Он станет площадкой для занятия студий творческих мастерских, репетиционной базой для курских коллективов, а также для проведения фестивалей и конкурсов всероссийского и областного уровней, концертов и театрализованных представлений.