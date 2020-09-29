В Курске пройдут концерты под открытым небом

Концерты проходят в рамках проекта «Музыкальный дворик» Фото: Светлана ВОЛКОВА

На этой неделе, в рамках проекта «Музыкальный дворик», для вас выступят:

29 сентября (вторник) в 13.00 - эстрадный оркестр Концертно-творческого центра «Звездный», под руководством Василия Кравченко, солисты Евгений Воробьёв и Ирина и Галина Ермаковы.

1 октября (четверг) в 13.00 - сборный концерт, посвященный закрытию проекта "Музыкальный дворик". В концертной программе выступят солисты и творческие коллективы МБУК КТЦ «Звездный».

Мероприятия состоятся при условии хорошей погоды.