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В Курске пройдут концерты под открытым небом

Мероприятия пройддут при условии хорошей погоды
Ольга ДАНИЛОВА
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Концерты проходят в рамках проекта «Музыкальный дворик»

Концерты проходят в рамках проекта «Музыкальный дворик»

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На этой неделе, в рамках проекта «Музыкальный дворик», для вас выступят:

29 сентября (вторник) в 13.00 - эстрадный оркестр Концертно-творческого центра «Звездный», под руководством Василия Кравченко, солисты Евгений Воробьёв и Ирина и Галина Ермаковы.

1 октября (четверг) в 13.00 - сборный концерт, посвященный закрытию проекта "Музыкальный дворик". В концертной программе выступят солисты и творческие коллективы МБУК КТЦ «Звездный».

Мероприятия состоятся при условии хорошей погоды.

Культура