Курянам напомнили о необходимости носить маски в общественных местах

Посещать магазины можно только в масках Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжает действовать режим повышенной готовности: при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг куряне обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы). Это условие распространяется и на граждан на рабочих местах, сказали в администрации региона.

- В таких случаях соблюдение масочного режима – обязательное правило, а не рекомендация. Следовать ему должны и продавцы, и посетители; за его несоблюдение грозит административная ответственность и тем, и другим. Комитет промышленности, торговли и предпринимательства области уполномочен составлять протоколы в отношении предприятий торговли, - сказали в обладминистрации.

- Просим и граждан, и работников торговых сетей не расслабляться, отнестись к этому серьезно. Именно нестабильная ситуация с COVID-19 не позволяет нам сейчас говорить о снятии каких-либо ограничений. Более того, если она ухудшится, то вопрос может повернуться в другую сторону – их возврата, – сказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что медицинская маска снижает вероятность заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза. Маски необходимо носить и тем, кто контактирует с больными, и тем, кто болеет, чтобы препятствовать распространению инфекции.