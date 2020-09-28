В Курской области 370 детей-сирот переедут в новые квартиры

Восемь квартир уже получили сироты в Золотухинском районе Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области в 2020 году на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 538 млн рублей из областного бюджета. Из федерального бюджета на эти цели выделили 26,6 млн рублей.

Восемь квартир уже получили сироты в Золотухинском районе, в октябре будет заселено четыре квартиры в Щиграх. В ноябре еще 163 квартиры приобретут в Беловском, Конышевском, Кореневском, Льговском, Мантуровском, Обоянском, Октябрьском, Поныровском, Пристенском, Рыльском, Суджанском, Фатежском, Хомутовском и Щигровском районах.

Также дети-сироты могут получить единовременную выплату на ремонт жилых помещений. С 2013 года такую поддержку оказали 192 заявителям на общую сумму более 18 млн рублей.