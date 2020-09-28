В Курской области пройдет пожарно-тактическое учение

Курян просят соблюдать спокойствие Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 сентября на Курской атомной станции состоится тренировочное пожарно-тактическое учение.

С 13 часов в сторону Курчатова выдвинутся более 20 единиц техники Курска, Октябрьского и Курчатовского районов с включенным световым и звуковым оповещением. В пожарно-тактических учениях будут задействованы более ста человек пожарно-спасательных подразделений.

Главное управление МЧС России по Курской области просит жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Пожарная техника будет двигаться организованной колонной. Уважаемые автовладельцы, соблюдайте правила дорожного движения!