В Курске открыли мемориальную доску в честь Игоря Селиванова

Работа по увековечиванию памяти и наследия Игоря Селиванова началась сразу после его ухода из жизни

В Центре театрального творчества «Ровесник» состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски и аллеи памяти в честь заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Игоря Владимировича Селиванова.

Работа по увековечиванию памяти и наследия Игоря Селиванова началась сразу после его ухода из жизни. В первую очередь ТЮЗу «Ровесник» было присвоено его имя.

Символично, что автором памятной доски стал Владимир Бартенев - заслуженный художник России, скульптор, лауреат премии имени А.А. Дейнеки в области изобразительного искусства, также являющийся воспитанником Игоря Владимировича.

Туи на памятной аллее высадили актеры. Средства на них собрали неравнодушные куряне.