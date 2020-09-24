Поступающие в ЦУР сообщения направляются исполнителям для отработки

В Курской области создали единую платформу по взаимодействию с населением. Центр управления регионом стал третьим, который официально открылся в стране (ранее шесть центров запустили в регионах в пилотном режиме).

ЦУР представляет собой единый проектный офис по сбору, обработке, анализу и реагированию на запросы жителей, поступающие через разные источники – официальные порталы, социальные сети, сайты. Оставить заявку можно в том числе через портал «Действуем вместе».

Обращения делят по блокам: здравоохранение, образование, ЖКХ, соцзащита, ТКО, энергетика, дороги и транспорт. Включены дополнительные направления - экология и город Курск. Взаимодействие налажено и с добровольческим отрядом «Лиза Алерт».

Штат учреждения сформировали из действующих специалистов профильных комитетов. Центр разместился в здании комитета региональной безопасности Курской области.

Поступающие в ЦУР сообщения направляются исполнителям для отработки. Параллельно ведется анализ запросов населения и выявление точек напряженности. На основе собранной информации создается «тепловая карта» региона.