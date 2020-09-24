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Курские пожарные спасли из горящего дома двух человек

Пожар произошел в Рыльске
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

24 сентября в 11:19 в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Святославской в Рыльске. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 39 Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 11:26, ликвидировали полностью - в 11:31. В результате пожара в жилом доме огонь повредил потолочные перекрытия и стену. Пожарные спасли двух человек.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

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