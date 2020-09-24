Под Курском обнаружили авиабомбу

Боеприпас вывели на полигон «Постоялые дворы» Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

24 сентября в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной Войны в городе Обоянь Курской области. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли ржавую авиабомбу весом 50 кг. Боеприпас вывзели на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.