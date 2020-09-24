Прокуратура проводит проверку по факту избиения матерью ребенка в такси

Видео попало в соцсети, а оттуда в правоохранительные органы Фото: СОЦСЕТИ

КП уже рассказывала о ЧП, которое произошло 22 сентября в Курске - в салоне такси видеорегистратор зафиксировал, как женщина избивает и обзывает своего ребенка.

Прокуратура Курской области организовала проверку в связи с опубликованным в сети Интернет видеоматериалом о жестоком обращении с ребенком. Из записи следует, что женщина, находясь в салоне автомобиля, оскорбляет своего несовершеннолетнего сына, выражается в его адрес грубой нецензурной бранью и угрожает расправой.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и образовательной организации, в которой обучается ребенок, - сказали в ведомстве.

По результатам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.