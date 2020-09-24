В Курске отремонтировали детскую поликлинику №8

Медучреждение стало более комфортным Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» проведен ремонт детской поликлиники №8 Курска. На эти цели было выделено 21,2 млн рублей.

За время ремонта поликлиника работала, не останавливаясь. Что касается оснащения, по словам врачей, всем необходимым поликлиника теперь укомплектована.

В поликлинике проведен ремонт крыши, отопления, входов и самих помещений. Выполнены планировочные решения для комфортности пребывания, организована «открытая» регистратура с электронным табло с расписанием приема врачей, создан call-центр, заменена мебель, созданы детские уголки. Еще порядка 40 млн рублей были выделены на оборудование.