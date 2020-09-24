За сутки коронавирус подтвердился у 44 курян

В регионе снова растет число случаев заражения Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 24 сентября в Курской области всего зарегистрировано 7 845 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 44 за последние сутки. Всего выписано 6 599 пациентов, в том числе 35 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 56 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам за сутки: Курск - 25 человек, Горшеченский район - пять человек, Кореневский - два, Тимский - два.