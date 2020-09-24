В Курске пройдет благотворительная акция "Помогаем вместе"

Акция пройдет на площади перед цирком Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 сентября с 16.00 до 18.00 на площадке перед Курским Государственным цирком будет проходить благотворительное мероприятие для детей «Помогаем вместе».

Его организаторы - Социальная гостиная и курское региональное отделение благотворительной организации "Ангел хранитель". Мероприятие проводится при поддержке городской администрации, комитета по культуре Курской области, комитета социальной защиты города, а также курского цирка.

В программе: анимационные игры, аквагрим, концертная программа с участием школы Игоря Крутого, ростовые куклы, интерактивная программа «Веселый пес», спортивные состязания, вручение подарочных сертификатов и призов от партнеров мероприятия.