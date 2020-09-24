Курян приглашают на беговую экскурсию по Курску

Гостей ожидает спортивная экскурсия по городу
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске 26 сентября в 10.00 пройдет беговая экскурсия, посвященная Году памяти и славы.
Участники бегового клуба «Гермес» решили узнать о достопримечательностях как можно больше. В этом им поможет Центр историко-культурного наследия Курска. Специалисты расскажут об истории и культуре нашего города.
Участники беговой экскурсии преодолеют пять километров по центру города. Маршрут пройдет от Знаменского собора до площади Перекальского и обратно.
Сбор у ограды Знаменского монастыря. Участие бесплатное.