В Курске наносят разметку термопластиком

Водителей просят быть внимательными на дороге Фото: Светлана ВОЛКОВА

На автомобильной дороге «Магистральная улица-проспект Дружбы и улица Просторная» в северо-западном районе Курска приступили к нанесению дорожной разметки. Протяженность объекта 3,3 километра.

Разметку выполняют термопластиком. Данный материал применяется на трассах с высокой интенсивностью движения, он устойчив к перепадам температур, атмосферным осадкам, лучше заметет водителям на дороге в темное время суток, пояснили в администрации региона.

Просим водителей быть внимательнее на дороге.