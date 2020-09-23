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В Курске наносят разметку термопластиком

Материал применяется на трассах с высокой интенсивностью движения
Ольга ДАНИЛОВА
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Водителей просят быть внимательными на дороге

Водителей просят быть внимательными на дороге

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На автомобильной дороге «Магистральная улица-проспект Дружбы и улица Просторная» в северо-западном районе Курска приступили к нанесению дорожной разметки. Протяженность объекта 3,3 километра.

Разметку выполняют термопластиком. Данный материал применяется на трассах с высокой интенсивностью движения, он устойчив к перепадам температур, атмосферным осадкам, лучше заметет водителям на дороге в темное время суток, пояснили в администрации региона.

Просим водителей быть внимательнее на дороге.