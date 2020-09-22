По Курску снова проедет экотакси

28 сентября эковолонтеры будут ждать:

- 16.30 -17.00 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А);

- 17.10 - 17.40 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул.Студенческая, 20А);

- 18.00 - 18.30 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1);

18.50 - 19.10 - парковка Европы, 29 (проспект Победы, 48).

Что экотакси примет от курян: сухое чистое вторсырье расфасованное по разным мешкам: макулатуру (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) - все, что без скрепок и пружин, непромасленное, без наклеек и пленок;

бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры (цветные и белые), твердый бытовой пластик:

бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты; фляги, контейнеры,

стрейч – пленка; бутылки из-под бытовой химии, баночки, тюбики и т.д.;

стекло: банки и бутылки, стаканы. Необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца. Керамика не подходит;

батарейки;

крышечки для проекта «Важные мелочи»;

стрейч-пленку (отдельно) и в виде чистых и сухих пакетов и упаковок с маркировкой 5 (без фольгированного слоя)

В этот заезд активисты примут «неформат» - пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба.