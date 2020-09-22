В Курске на Энергетиков завершают ремонт тепломагистрали

Всего на ул. Энергетиков – Серегина уложат 1153 м износостойкой сети

В Курске на Энергетиков завершается ремонт тепломагистрали. Участок сети на ул. Серегина уже полностью смонтирован и отсыпан грунтом и песком. На ул. Энергетиков продолжается монтаж трубопроводов и заливка неподвижных опор.

При прокладке специалисты использовали трубы в пенополиуретановой изоляции, которые обладают высокой стойкостью к внешнему износу, перепадам температур и давления, имеют низкие тепловые потери. Кроме того, в ППУ-трубы смонтирована система удаленного контроля, которая позволяет дистанционно следить за состоянием сети.

Всего на ул. Энергетиков – Серегина уложат 1153 м износостойкой сети. Эта сеть одна из двух тепломагистралей ТЭЦ-1, по которым тепло и горячую воду получают большинство участков Сеймского и части Центрального округов.