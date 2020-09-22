Курян приглашают на вечера отдыха

Мероприятия организует «Звездный» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Концертно-творческий центр «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) возобновляет вечера отдыха «Для тех, кому за...».

С 30 сентября, каждую среду старшее поколение курян ждут на танцевальных вечерах. Это отличная возможность отдохнуть в хорошей компании, потанцевать под оркестр и послушать любимых вокалистов.

Контактный номер телефона: 54-82-25.

Также курян приглашают на концерты под открытым небом. Мероприятия пройдут у КЦ «Звездный». 24 сентября в 13.00 здесь выступит духовой оркестр, солистки Яна Стекачева и Инна Шанина. А 25 сентября в 13.00 прекрасными песнями порадует вокальный ансамбль «Разветье».