В Курской области началась вакцинация от пневмококковой инфекции

Прививки делают гражданам из групп риска Фото: Из архива "КП"

В медицинские учреждения Курской области поступила вакцина от пневмококковой инфекции. Всего распределено 8211 доз вакцины. Прививки делают гражданам из групп риска: имеющим хронические неинфекционные заболевания и пациентам старше 65 лет.

Вакцинация детей, как и ранее, проводится согласно Национальному календарю прививок. Перед прививкой все проходят осмотр врача-терапевта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пневмококковая инфекция считается самой опасной из всех предупреждаемых вакцинопрофилактикой болезней. Она может проявляться в виде пневмонии, гнойного менингита, бронхита, отита, артрита.

Наиболее опасен пневмококк для детей возрастной группы от 0 до 2 лет и для взрослых со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом.

Самым эффективным способом предупредить развитие пневмококковой инфекции является вакцинация. С 2014 г. вакцинация против этой инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок РФ.

Как мы сообщали ранее, недавно в Курскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса в количестве 84 штук. Минздрав направил небольшие дозы, чтобы проверить готовность субъектов к ее приему. В ближайшее время к нам в регион направят еще 955 доз вакцины.