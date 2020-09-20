Курский спортсмен выиграл два «золота» на Всероссийском теннисном турнире

Курский спортсмен завоевал два «золота» на Всероссийском теннисном турнире. Как сообщили в администрации города, в Тульской области завершились соревнования, в которых приняли теннисисты из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Саранска, Владикавказа, Екатеринбурга, Курска, Сочи, Тулы, Липецка и Волгограда. Воспитанник городского физкультурно-оздоровительного центра «Восток» Дмитрий Долженков победил в одиночном и смешанном разрядах среди юношей до 17 лет.

Напомним, в начале сентября в Челябинске прошли Чемпионат и первенство страны по легкой атлетике. Пятеро курян также завоевали высокие награды.