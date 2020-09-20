Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Курске без вести пропали три девочки

Подростки ушли из дома 19 сентября
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
Подростков разыскивает полиция

Подростков разыскивает полиция

Фото: Из архива "КП"

19 сентября 2020 года ушли и до настоящего времени не вернулись три несовершеннолетние:

Хромченко Ксения Александровна, 2006 года рождения.

Рост 160 см, на вид 14 лет, худощавого телосложения, волосы светлые. Была одета: куртка жеткая, черные кроссовки, шапка красная, футболка черная.

Подростки ушли из дома из разных районов города

Подростки ушли из дома из разных районов города

Придворова Полина Романовна, 2007 года рождения.

Рост 160 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза карие с большими ресницами, на вид 14 лет. Была одета: брюки черные, фиолетовая толстовка, кроссовки черные, сумка.

Майкова Анастасия Павловна, 2007 года рождения.

Рост 150 см, на вид 13 лет, плотного телосложения, волос светлый. Была одета: куртка темно-синяя, кроссовки бежево-красные, футболка черная.

Несовершеннолетние ушли утром из домов в разных районах Курска и до настоящего времени на связь с родственниками не выходили. Могут передвигаться вместе, в также по отдельности.

Уважаемые граждане, всем кому известна информация, которая может помочь в поиске подростков, просьба сообщить ее в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.

ЧП