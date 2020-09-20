В Курске без вести пропали три девочки

Подростков разыскивает полиция Фото: Из архива "КП"

19 сентября 2020 года ушли и до настоящего времени не вернулись три несовершеннолетние:

Хромченко Ксения Александровна, 2006 года рождения.

Рост 160 см, на вид 14 лет, худощавого телосложения, волосы светлые. Была одета: куртка жеткая, черные кроссовки, шапка красная, футболка черная.

Подростки ушли из дома из разных районов города

Придворова Полина Романовна, 2007 года рождения.

Рост 160 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза карие с большими ресницами, на вид 14 лет. Была одета: брюки черные, фиолетовая толстовка, кроссовки черные, сумка.

Майкова Анастасия Павловна, 2007 года рождения.

Рост 150 см, на вид 13 лет, плотного телосложения, волос светлый. Была одета: куртка темно-синяя, кроссовки бежево-красные, футболка черная.

Несовершеннолетние ушли утром из домов в разных районах Курска и до настоящего времени на связь с родственниками не выходили. Могут передвигаться вместе, в также по отдельности.

Уважаемые граждане, всем кому известна информация, которая может помочь в поиске подростков, просьба сообщить ее в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.