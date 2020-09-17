Под Курском сгорел трактор

Огонь повредил моторный отсек и салон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

16 сентября в 13:02 в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в деревне Липина Октябрьского района горит трактор. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 36 Октябрьского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 13:11, ликвидировали полностью - в 13:14. В тракторе Б-10 огонь повредил моторный отсек и салон.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.