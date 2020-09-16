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В роддом Курска поступил современный томограф

Обследование на нем смогут пройти при необходимости и женщины, и малыши
Ольга ДАНИЛОВА
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Томограф - один из самых современных

Томограф - один из самых современных

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Аппарат компьютерной томографии и сопутствующее медицинское оборудование поступило в городской клинический роддом Курска.

Руководство медучреждения считает томограф очень нужным приобретением

Руководство медучреждения считает томограф очень нужным приобретением

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приобретенный компьютерный томограф обладает высокой точностью исследования. Врачи отмечают, что такая техника – значимое подспорье не только для диагностирования осложнений коронавирусной инфекции, но и многих заболеваний головного мозга, позвоночника, легких, печени, почек и других органов.

Томограф находится в отдельном помещении

Томограф находится в отдельном помещении

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Уникальный пакет прикладных программ компьютерного томографа позволяет обрабатывать снимки в очень качественное трехмерное изображение, которое дает возможность точно определить локализацию, протяженность и характер очагов заболеваний. Коллектив кабинета компьютерной томографии прошел обучение и готов к работе на новом оборудовании.