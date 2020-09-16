В роддом Курска поступил современный томограф

Томограф - один из самых современных
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Аппарат компьютерной томографии и сопутствующее медицинское оборудование поступило в городской клинический роддом Курска.
Руководство медучреждения считает томограф очень нужным приобретением
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Приобретенный компьютерный томограф обладает высокой точностью исследования. Врачи отмечают, что такая техника – значимое подспорье не только для диагностирования осложнений коронавирусной инфекции, но и многих заболеваний головного мозга, позвоночника, легких, печени, почек и других органов.
Томограф находится в отдельном помещении
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Уникальный пакет прикладных программ компьютерного томографа позволяет обрабатывать снимки в очень качественное трехмерное изображение, которое дает возможность точно определить локализацию, протяженность и характер очагов заболеваний. Коллектив кабинета компьютерной томографии прошел обучение и готов к работе на новом оборудовании.