В роддом Курска поступил современный томограф

Томограф - один из самых современных Фото: Светлана ВОЛКОВА

Аппарат компьютерной томографии и сопутствующее медицинское оборудование поступило в городской клинический роддом Курска.

Руководство медучреждения считает томограф очень нужным приобретением Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приобретенный компьютерный томограф обладает высокой точностью исследования. Врачи отмечают, что такая техника – значимое подспорье не только для диагностирования осложнений коронавирусной инфекции, но и многих заболеваний головного мозга, позвоночника, легких, печени, почек и других органов.

Томограф находится в отдельном помещении Фото: Светлана ВОЛКОВА

Уникальный пакет прикладных программ компьютерного томографа позволяет обрабатывать снимки в очень качественное трехмерное изображение, которое дает возможность точно определить локализацию, протяженность и характер очагов заболеваний. Коллектив кабинета компьютерной томографии прошел обучение и готов к работе на новом оборудовании.