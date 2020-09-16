В Курске откроется выставка молодых художников

Выставка будет работать с 17 по 28 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 сентября в 15.00 в выставочном зале "Звездный" (Курск, Красная площадь 2/4) состоится открытие выставки выпускных квалификационных работ студентов Железногорского художественного колледжа им. А.А. Дейнеки.

Мероприятие приурочено к юбилею учебного учреждения. В 2021 году колледж отметит свое 45-летие.

На выставке будет представлено более ста авторских работ студентов, которые обучались по специальностям «Живопись», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

На экспозиции также будут представлены итоговые работы участников XV Международного пленэра творческой школы для одаренных детей «Мастер-класс», который работал с 6 по 16 сентября.

Выставка будет работать с 17 по 28 сентября. с 10.00 до 18.00 без перерыва (выходной – понедельник).