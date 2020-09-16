На Мемориале Памяти Павших в Курске запретят кататься на велосипедах

На мемориалах запретят заниматься спортом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дружинники совместно с полицейскими начали патрулировать мемориал «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» и мемориальный комплекс «Курская дуга».

- Две недели назад увидел здесь подростков, которые прыгали на велосипедах, - рассказал начальник отдела по делам несовершеннолетних Антон Немцев. - Ребята приземлялись в метре от воинского захоронения. Поговорил с ними, оказалось, что они просто не знали, что этого делать нельзя, извинились.

Организаторы проекта рассчитывают, что в данном случае сработает принцип «равный – равному», при котором студенты вузов, смогут лучше объяснить своим ровесникам, что нельзя использовать мемориальные места для спортивных тренировок.

В Курске сейчас действуют семь отрядов народных дружин, в которых состоит 254 человека.

Дружинники есть в КГМУ, ЮЗГУ, КГУ, КАГМС и в администрации Железнодорожного округа.

На мемориальных комплексах отряды дружинников будут дежурить по очереди.