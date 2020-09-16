В Курске начал работать всероссийский проект «Без срока давности»

На оккупированной территории СССР было уничтожено 11,5 млн человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В музее «Курск-Город воинской славы» открылся всероссийский проект «Без срока давности».

Проект является одним из ключевых мероприятий Года памяти и славы. Его задача рассказать о том, что у нацизма не было обратной, «светлой» стороны: мирные жители оккупированных территорий подвергались массовому геноциду со стороны захватчиков.

В результате карательных операций и иных действий на оккупированной территории СССР было уничтожено 11,5 млн человек, вина которых состояла только в том, что они были советскими гражданами и жили на землях, подлежавших по плану «ОСТ» «беспощадной германизации».

В рамках проекта проводятся поисковые и разведывательные работы в местах массовых захоронений мирных жителей, идет выявление и рассекречивание новых архивных документов, готовятся к изданию сборники документов о военных преступлениях нацистов и их пособников по оккупированным регионам.