В Курской области отменили Крестный ход

Список иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная перевезут в Знаменский собор Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, традиционный организованный осенний крестный ход с участием паломников из Коренной пустыни в Курск в этом году не состоится.

25 сентября в 9.00 состоится праздничная Божественная литургия в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни. По окончанию богослужения список иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная перевезут в Знаменский кафедральный собор Курска, где перед святым образом совершат молебен.

Те, кто захочет лично совершить пешее паломничество из Коренной пустыни в Курск, должны учитывать, что организация ограничений на движение автотранспорта по пути не планируется.

Древний чудотворный образ Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная из Нью-Йорка в этом году в Курск не прибудет.