Штормовое предупреждение в Курской области: ожидаются ливни с грозами

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с девяти часов вечера 16 сентября и на протяжении суток ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы.

Ветер ночью южный 7-12 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 8-13 °С, днем 23-28 °С.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».