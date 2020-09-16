Под Курском перевернулась иномарка, погибли два человека

По данному ДТП проводится проверка Фото: УМВД России по Курской области.

16 сентября примерно в 5:30 29-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» ехал по автодороге Тросна – Калиновка со стороны Хомутовки в направлении Дмитриева.

На 109 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, наехал на отбойник, затем съехал в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля, а также 29-летняя женщина-пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте.

По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.