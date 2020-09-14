В Курске водитель фуры насмерть сбил пешехода

В результате ДТП потерпевший скончался на месте Фото: Из архива "КП"

13 сентября примерно в 21:20 37-летний водитель автомобиля ДАФ с полуприцепом двигался по проспекту Кулакова в Курске. Напротив дома № 115 он сбил неустановленного пешехода, который находился на проезжей части.

В результате ДТП потерпевший скончался на месте. Водитель грузовика от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Всего за выходные сотрудники курской Госавтоинспекции отстранили от управления 33 пьяных водителя, еще пятеро отказались от прохождения медосвидетельствования.