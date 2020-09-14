23 курянина заболели коронавирусом за последние сутки

На сегодняшний день скончались 54 человека
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 14 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 529 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 23 человек. Всего выписали 6 339 пациентов, одного за последние сутки.
На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +12
Курский +3
Тимский +3
Октябрьский +2
г. Железногорск +2
Золотухинский +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.