23 курянина заболели коронавирусом за последние сутки

На сегодняшний день скончались 54 человека Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 14 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 529 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 23 человек. Всего выписали 6 339 пациентов, одного за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +12

Курский +3

Тимский +3

Октябрьский +2

г. Железногорск +2

Золотухинский +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.