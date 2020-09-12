В Курске проходят выборы в ГосДуму

Основной день голосования - 13 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 сентября в Курской области началось голосование на дополнительных выборах депутата Государственной Думы России по Сеймскому избирательному округу №110.

Сделать свой выбор избиратели могут и сегодня – во второй день досрочного голосования, либо в основной день 13 сентября.

Голосование проводится с 8.00 до 20.00. При себе избирателю нужно иметь паспорт.

До 14.00 13 сентября участковые избирательные комиссии принимают заявления, устные обращения граждан об организации голосования на дому. Обращения можно передать через родственников, волонтеров, социальных работников.

За ходом голосования следят наблюдатели, направленные кандидатами, а также общественные наблюдатели от Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Курской области.