Пожары в Курской области: обстановка остается сложной

До конца сентября в Курске будет тепло и сухо Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области остается сложной обстановка с пожарами. С начала года в регионе зарегистрированы порядка 4, 5 тысяч пожаров, 76% из них – случаи возгорания травы и мусора. Лидерами по числу пожаров являются Курский, Рыльский, Железногорский, Курчатовский районы, города Курск и Железногорск.

За неконтролируемые палы, сжигание сухой травы и порубочных остатков с начала года составлены почти 800 протоколов, сообщили в МЧС региона.

Составлены более тысячи административных протоколов за нарушение правил благоустройства.

В лучшую сторону по работе в этом направлении отмечаются Курск и Железногорск.

По прогнозам специалистов вторая декада сентября ожидается сухой и жаркой, что создает предпосылки к дальнейшему росту количества палов сухой травы и мусора. Кроме того, в населенных пунктах насчитываются свыше 13,5 тысяч заброшенных домовладений.